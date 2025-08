Matthei insta a la unidad en Chile Vamos y advierte riesgos de la polarización

En un momento clave para su campaña, Evelyn Matthei volvió a tomar el micrófono con fuerza y convicción frente al consejo general de Renovación Nacional. La carta presidencial de Chile Vamos optó por apelar a las bases del sector, pidiendo unidad, reafirmando sus ideas y marcando distancia con sus contendores más cercanos.

Acompañada de aplausos y gestos de apoyo, la exalcaldesa agradeció a la dirigencia del partido liderada por el senador Rodrigo Galilea, así como también a parlamentarios y militantes “por creer en Chile, por creer en nuestras ideas, por creer en la capacidad que tenemos de ser mayoría”.

Sin aludir directamente al ruido interno que ha agitado su campaña durante los últimos días, Matthei reafirmó su visión de una derecha amplia y dialogante. “Chile Vamos ha alcanzado dos veces la mayoría de los corazones de los chilenos, porque somos una derecha convocante, somos una derecha que cree en la diversidad y que construye con los distintos. Somos una derecha que cree que la valentía no es insultar, sino juntar. No es gritar, sino convencer”, remarcó con énfasis.

Su intervención fue también una invitación directa a RN a cerrar filas en torno a su candidatura. “Solo el camino de una derecha firme, pero al mismo tiempo convocante, amistosa, empática con las mujeres y con el mundo del futuro, es capaz de ganar la elección”, expresó, diferenciándose de la estrategia más confrontacional que atribuye a los republicanos.

Matthei reiteró que su candidatura no busca imponer, sino convencer. “Entendemos que ser frontal no es lo mismo que ser confrontacional. Entendemos que ser firme no es lo mismo que agredir a los otros. Entendemos que ser valiente no es sinónimo de ser intransigente”, sostuvo.

En una clara alusión al tono con el que ha sido tratada por sus adversarios, volvió a criticar lo que calificó como una “campaña sucia” proveniente desde sectores republicanos. “Quiero pedir a todos que tengamos la sabiduría de creer en nuestro proyecto, el coraje de ofrecerle a Chile un espacio que le gane a la izquierda radical y la prudencia para sortear los ataques que seguiremos recibiendo de aquellos que no quieren dejar la polarización atrás, porque profitan de la polarización”, enfatizó.

Dirigiéndose directamente a la militancia, Matthei remarcó que el éxito del proyecto que lidera no depende solo de ella. “La fuerza y la clave de esta elección son ustedes. Los militantes, los dirigentes, los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores. Todos los que aman y dan todo por sus comunas, quitándole tiempo a sus familias, a sus propias actividades”.

Y añadió con claridad que su postulación no responde a una ambición individual. “Para mí la elección presidencial no es un objetivo personal. Se trata del futuro de nuestros hijos, de nuestras ciudades, de nuestra democracia. Se trata de Chile. Y también se trata de nuestra coalición”.

Uno de los ejes de su discurso fue la seguridad, un tema que ha marcado su línea programática desde el inicio. “Hoy quiero decir claramente que Chile necesita firmeza”, dijo, antes de enumerar los focos de su propuesta en esta área. “Firmeza para enfrentar la inseguridad que tanto dolor provoca, firmeza para terminar con la impunidad, firmeza para controlar una inmigración descontrolada que ha traído crimen organizado, tráfico de personas y un aumento de la violencia en nuestras calles”.

La exministra recalcó además que el combate contra la corrupción será parte esencial de su agenda. “Vamos a tener mano dura y vamos a hacer cumplir la ley”, afirmó.

También advirtió que la imposición sin diálogo ha demostrado ser un camino sin retorno. “Ya vimos cómo esa manera de imponer sin escuchar terminó en dos fracasos constitucionales que no solo hicieron perder tiempo, sino que profetizaron la división”.

Antes de cerrar, insistió en que el desafío no se limita a ganar La Moneda. “Necesitamos ganar el Congreso. Necesitamos senadores y diputados comprometidos con este proyecto. Apoyemos a nuestros candidatos en cada rincón del país, porque sin ellos no podremos impulsar los cambios que Chile necesita”.

Y concluyó con un llamado a la acción. “No tengan ninguna duda que ahí estaré con fuerza, con pasión, con sentido de equipo. Porque creo en Chile, porque creo en Renovación Nacional”.

PURANOTICIA