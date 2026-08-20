¡Locura caturra! Hinchas de Santiago Wanderers agotan en menos de una hora las entradas para la final ante Real Madrid

La ilusión de los hinchas de Santiago Wanderers por acompañar al equipo en el partido más importante de su historia a nivel juvenil quedó nuevamente demostrada este jueves, luego de que las 2.000 entradas destinadas a los seguidores del cuadro porteño se agotaran en menos de una hora.

La venta de los boletos comenzó a las 12:00 horas y, apenas 60 minutos después, ya no quedaban localidades disponibles para la hinchada wanderina, según la información entregada por Conmebol.

De esta manera, el Decano contará con un importante respaldo de su gente en la gran final de la Copa Intercontinental Sub 20, donde deberá medirse nada menos que ante el Real Madrid.

El histórico encuentro se disputará el sábado 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu, recinto que habitualmente alberga los partidos del conjunto merengue.

Santiago Wanderers consiguió el derecho a disputar esta definición luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20, tras superar a Flamengo en una dramática definición por penales.

El título convirtió al elenco de Valparaíso en el representante de Sudamérica para la Copa Intercontinental Sub 20 y ahora tendrá la posibilidad de enfrentarse al campeón europeo en la casa del gigante español.

Con las entradas agotadas para el sector destinado a sus hinchas, Wanderers ya comienza a preparar una jornada histórica que tendrá a cientos de seguidores caturros alentando al equipo en Madrid.

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