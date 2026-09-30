Colo-Colo confirma el estadio Monumental para recibir a D. Puerto Montt por los cuartos de Copa Chile

El propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, había puesto en duda recibir en el estadio Monumental a Deportes Puerto Montt en el duelo del próximo martes 6 de octubre, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

"Mañana (miércoles) hay una comisión técnica nuestra, donde va a estar Jaime Pizarro, el técnico, Daniel Morón, los cancheros y van a tomar una decisión a eso del mediodía. Mañana le vamos a comunicar a los hinchas a dónde lo vamos a jugar", sostuvo el timonel del "Cacique" tras la victoria de la ida ante los albiverdes.

La incertidumbre pasaba por el estado de la cancha del reducto de Macul, por lo que ya se especulaba con el Estadio Nacional o el Teniente de Rancagua como opciones.

Sin embargo, tras la reunión de este miércoles, el conjunto albo publicó en sus redes sociales el inicio de la venta de entradas para el duelo ante los sureños y, de paso, confirmó que el cotejo se jugará en el Monumental.

Consignar que en la ida, disputada el martes, Colo-Colo dio el primer golpe al derrotar a los sureños en el estadio Chinquihue por 1-0.

PURANOTICIA