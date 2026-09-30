O'Higgins derrota en la agonía a D. Concepción en la ida de cuartos de final de la Copa Chile

O'Higgins consiguió un ajustado triunfo por 1 a 0 ante Deportes Concepción, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Chile.

El encuentro disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de la región del Biobío no tuvo mucho para contar, y el empate parecía sellado antes del gol celeste.

Sólo hubo un par de chispazos en el primer tiempo -algo más de los locales en la última parte- y tuvo que ver más con arrestos individuales que con una idea colectiva bien asentada.

Ciertamente, el encuentro, más que “táctico” fue, derechamente aburrido y chato.

Y no varió mucho con el correr de los minutos. Si bien Deportes Concepción mostró más ganas, no tuvo grandes ocasiones salvo en una jugada donde, en doble contención, el arquero Omar Carabalí impidió el gol de los lilas.

Pero a los 92 minutos del segundo tiempo, un magistral pase de Santiago Toloza fue aprovechado por Arnaldo Castillo, quien decretó el triunfo para los forasteros.

Con la victoria, O’Higgins llega con una pequeña ventaja para la revancha que se jugará este domingo en Rancagua a las 15:30 horas.

FICHA DEL PARTIDO

Deportes Concepción (0)

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Nicolás Fuentes (Misael Dávila, 46’), Mario Sandoval (Fernando Martínez,79’); Jorge Henríquez (Diego Costa, 79’); Joaquín Montecinos (Aldrix Jara, 71’), Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.

O’Higgins (1)

Omar Carabalí; Benjamín Rojas (José Movillo, 71’), Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Felipe Ogaz (Bryan Rabello, 82’), Juan Leiva, Tomás Ávila; Ignacio Schor (Joaquín Tapia, 65’), Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez (Santiago Toloza, 82’). DT: Lucas Bovaglio.

Copa Chile (Cuartos de final, ida).

Estadio: Ester Roa.

Gol: Arnaldo Castillo (O'H, 92’).

Público: 6.731 personas.

Árbitro: Cristián Garay.

PURANOTICIA