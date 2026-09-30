San Luis de Quillota vence por la mínima a U. San Felipe y queda a un punto del líder Cobreloa en el Ascenso

San Luis de Quillota derrotó por la cuenta mínima a Unión San Felipe en un partido pendiente por la fecha 25 de la Primera B.

En el duelo que se disputó en el estadio Municipal de San Felipe, los "canarios" buscaban un triunfo para alcanzar a Santiago Wanderers y quedar a un solo punto del líder Cobreloa.

En el primer tiempo no hubo llegadas de peligro a las porterías, por lo que se fueron al complemento con una igualdad.

La segunda parte estuvo marcada por tres jugadas. En los 55' se sancionó penal luego de que Valentín Perales derribara a Fabián Pastenes, la pena máxima fue ejecutada por Sebastián Parada, sin embargo, el portero Leandro Cañete estuvo notable y contuvo el remate.

Minutos después, los locales estuvieron a punto de ponerse en ventaja con un tiro libre de Bryan González, pero el tiro remeció el travesaño del arquero Fernando Abarzúa.

Ya sobre el final del encuentro, Nicolás Muñoz desvió un remate y colocó la única cifra del partido.

Con el triunfo, San Luis de Quillota se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Primera B con 44 puntos, los mismos que Santiago Wanderers que se encuentran segundos, con mejor diferencia de goles.

El líder es Cobreloa, que luego del triunfo ante el "decano" en el estadio Zorros del Desierto consiguió 45 unidades.

Por su parte, el "Uní-Uní" se ubica antepenúltimo con 22 puntos, cuatro unidades más que el colista absoluto Rangers de Talca.

(Imagen: @sanluisdequillota)

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