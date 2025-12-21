Ley “Papito Corazón”: AFP descontaron fondos previsionales a más de 126 mil deudores

Las AFP retuvieron fondos previsionales a casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos entre julio de 2024 y junio de 2025, por un monto total cercano a los US$600 millones, según el “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” elaborado por la Superintendencia de Pensiones.

De acuerdo con el balance, a 126.790 personas se les descontaron recursos desde sus cuentas de capitalización individual, tanto obligatorias como voluntarias. El 97,6% de los deudores corresponde a hombres, mientras que solo el 2,4% son mujeres, evidenciando una marcada brecha de género en el incumplimiento de este tipo de obligaciones.

El informe detalla que el mayor número de deudores se concentra en el tramo etario de entre 36 y 45 años, con cerca del 38% del total, seguido por personas de 26 a 35 años (27,6%) y de 46 a 55 años (24,5%). En total, se han pagado $546.796 millones con cargo a fondos previsionales, de los cuales más de $541 mil millones provinieron de cuentas de hombres.

La Superintendencia de Pensiones destacó que la Ley N° 21.484, conocida como “Papito Corazón”, ha permitido establecer un mecanismo permanente para el pago efectivo de las deudas de alimentos, otorgando a los tribunales de familia la facultad de investigar cuentas bancarias, financieras y previsionales de los deudores, contribuyendo así a avanzar en equidad de género y corresponsabilidad en la crianza de los hijos.

