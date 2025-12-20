Lautaro Carmona califica de exageradas las críticas a norma sobre despidos en el Estado

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió al paso de las críticas formuladas por el Partido Republicano y sectores del futuro gobierno de José Antonio Kast respecto del protocolo impulsado por la administración del Presidente Gabriel Boric, que busca limitar el despido de funcionarios públicos en el marco del proyecto de reajuste del sector público.

La iniciativa, solicitada por la mesa de trabajadores del área, ha sido calificada por la oposición como una norma de “amarre”, bajo el argumento de que podría restringir eventuales desvinculaciones durante el próximo periodo presidencial. En esa línea, el timonel republicano, Arturo Squella, advirtió que avanzar en esta dirección podría afectar la relación política futura entre ambos sectores.

Consultado al respecto, Carmona descartó de plano dichas acusaciones y las calificó como una sobrerreacción. “Me parece una exageración. Están dando cuenta de lo que va a ser esa fuerza política”, señaló, agregando que las respuestas frente a eventuales impactos de la medida no provendrán únicamente del oficialismo, sino también de las organizaciones sociales y laborales que se verían afectadas.

El dirigente comunista realizó estas declaraciones previo al inicio del pleno del comité central del PC, instancia en la que el partido analiza los resultados de las elecciones del 14 de diciembre. En ese contexto, destacó el nivel de participación y compromiso de la militancia durante la campaña, lo que —a su juicio— permitirá una evaluación con “cable a tierra” sobre el escenario político que se abre.

Finalmente, Carmona subrayó que el debate interno del partido debe proyectarse hacia el futuro y definir el rol del PC dentro del bloque progresista. Enfatizó que el foco estará puesto en las políticas públicas del próximo gobierno y su impacto en las demandas, derechos y expectativas de la mayoría de la ciudadanía, en un contexto político marcado por un cambio de ciclo.

PURANOTICIA