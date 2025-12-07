Kast desafía visión del Gobierno y convoca a “restaurar la esperanza nacional”

A ocho días de enfrentarse a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast protagonizó este sábado su masivo cierre de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción, en la Región del Biobío. Ante miles de adherentes, el candidato del Partido Republicano centró su discurso en una frontal crítica al Presidente Gabriel Boric, luego de que este afirmara en la reunión anual de la Sofofa que “Chile no se cae a pedazos”.

Kast cuestionó duramente ese diagnóstico, asegurando que revela una profunda distancia entre el Gobierno y la vida cotidiana de las personas. “¿Qué parte de Chile ha visitado? Si uno va a cualquier consultorio o Cesfam, se encuentra con el sufrimiento de las familias: faltan insumos, hay fármacos vencidos porque alguien privilegió un beneficio personal”, sostuvo. Agregó que la sensación de seguridad tampoco es transversal: “A lo mejor él puede caminar tranquilo porque está bien protegido, ¿pero cualquier chileno puede decir lo mismo? No”.

El abanderado opositor insistió en que el país se sostiene gracias al esfuerzo de quienes “ponen el hombro cada día” pese a las dificultades, y apeló incluso al lema del escudo nacional para reforzar su llamado a recuperar el espacio público: “Esto no es por la fuerza, es por la razón; y si no es por la razón, por la fuerza. Eso dice nuestro escudo”.

En ese marco, Kast convocó a su base a “recuperar cada calle, cada plaza y cada barrio”, invitando a sus seguidores a conversar con vecinos, trabajadores y comunidades deportivas y culturales en esta recta final. Cerró su discurso subrayando la trascendencia del momento político: “Esta no es una campaña más. Es la gran campaña para recuperar Chile y volver a tener esperanza, porque nos han dejado un país en la ruina”.

