Kaiser explica por qué el Partido Nacional Libertario no se sumará al gobierno de José Antonio Kast

El diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), explicó los motivos por los que su colectividad decidió no integrarse al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, apuntando a diferencias políticas y a la falta de garantías de influencia en la futura administración.

En entrevista con The Clinic, Kaiser sostuvo que desde el entorno del mandatario electo no existieron señales concretas para incorporar al PNL al Ejecutivo. “No creo que haya habido una voluntad de tenernos dentro del Ejecutivo”, afirmó, señalando que tras semanas de conversaciones no hubo gestos directos para avanzar en esa línea.

El parlamentario relató además que optó por no asistir a la presentación del gabinete del pasado 20 de enero, pese a haber sido invitado, y remarcó que la determinación es definitiva. Según indicó, el partido resolvió no integrarse a “las estructuras políticas del gobierno”, subrayando que la decisión “no tiene vuelta atrás”.

En ese contexto, Kaiser reforzó la autonomía de su colectividad al señalar que “nosotros no somos un vagón de cola”, aunque aclaró que la postura no impide que militantes puedan desempeñar funciones técnicas mediante el sistema de Alta Dirección Pública, pero sí excluye su participación política dentro del Ejecutivo.

Finalmente, el diputado advirtió sobre los posibles costos de un gabinete con alta presencia de independientes, asegurando que eso podría debilitar el respaldo partidario. En esa línea, sostuvo que “va a ser José Antonio Kast el que va a tener que comprometer su propio capital político para defender a los ministros”, y agregó que el desempeño de la futura ministra Judith Marín dependerá del respaldo que reciba frente a la presión política.

PURANOTICIA