Jose Antonio Kast y Rojo Edwards mantienen la tensión a horas de elecciones republicanas

Los comicios enfrentarán a la lista uno llamada “Uno para Todos”, liderada por Rojo Edwards, y la número dos“Hay equipo para recuperar Chile”, encabezada por José Antonio Kast.

El senador afirmó en octubre que "sería un retroceso que las elecciones internas del Partido Republicano no sean ‘un militante un voto’; los estándares no pueden ser como los del PC”. Por esta declaración fue criticado por los mismos miembros del partido que le recriminaron que su elección se dio de la misma forma y no cambió los estatutos cuando justamente lideró el partido.

En el caso del ex candidato presidencial, se le critica intentar pactar con Chile Vamos de cara a las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Esto a raíz de los comentarios de Martín Arrau que afirmó en una entrevista que “si representan bien las ideas, podrá ser”, agregó Arrau sobre esos eventuales pactos por omisión".



En la misma línea se le criticaron los dichos de Luis Silva, candidato al consejo, que afirmó que “nuestra posición no es la de torpedear el proceso constituyente para que naufrague, sino tensionarlo para que dé lo mejor de sí”, los que fueron catalogados por la lista de Edwards como “blandos”.

Con respecto a los dichos de Arrau, la lista liderada por Kast afirmó que “es la lista dos la que defiende que Republicanos mantenga su independencia y no pacte con Chile Vamos”, añadiendo que “se ha dicho que los diputados votaron en contra de la acusación a Ríos por apoyar al gobierno. Esto es muy falso, los diputados están estudiando una Acusación Constitucional contra el Presidente Boric, que es lo que corresponde”.



El mismo José Antonio Kast salió a defenderse y afirmó que “nosotros hoy marcamos más fuerte la opinión pública que Chile Vamos y tenemos una opción presidencial en primer lugar, que me toca ser a mí -puede ser otro-, pero un partido político joven como el nuestro, con una bancada grande, marcando línea política, claramente es un partido exitoso y que tiene una proyección enorme”

Además, aseguró que “no da lo mismo votar por la lista uno o por la lista dos. En la dos hay equipo”, además añadió que “estamos construyendo confianzas y eso es lo que trata de boicotear el senador levantando el UMUV, porque siembra la desconfianza (diciendo) ‘acá los militantes son tratados como un número, a nadie le importa que se hayan ido 3 mil’. Sí nos importa pero él era presidente cuando fueron 3 mil y no lo dice”

Con respecto a la modalidad de la votación el ex parlamentario sostuvo que “es re fácil levantar hoy día el tema de ‘un militante, un voto’ (UMUV). ¿Por qué no lo levantó cuando era presidente del partido y tenía todas las posibilidades de hacerlo? ¿Por qué hoy día en el primer punto de UMUV dice que la secretaría general trancó la reforma de los estatutos? ¿Quién era el presidente? Él”.

TRES MIL MILITANTES MENOS

Las fugas fueron otro tema que Kast tocó y explicó que había personas que “pensaban que íbamos a ganar y querían tener el carnet republicanos para después aspirar a un cargo público por ahí mal entendiendo lo que es un partido político”.



La baja defensa a Gonzalo de la Carrera fue otro de los motivos a los que apuntó, aseverando que “mucha gente se retiró indignada del partido porque no hubo una defensa corporativa (a Gonzalo de la Carrera), si dijeron que le debió haber pegado a dos o a tres más… yo no comparto esa opinión, pero hay gente que sentía que él estaba defendiendo adecuadamente su posición, yo no creo en eso”.

Para terminar, apuntó a la presentación de la reforma constitucional de Rojo Edwards, axplicando que “cuando el senador presenta la tercera vía eso generó una conmoción dentro de la militancia importante, se dieron discusiones importantes con la bancada porque no sabían de esta iniciativa que presentaba el senador”.

PURANOTICIA