Jeannette Jara se distancia del exministro de Agricultura y enfatiza un enfoque propio en política migratoria

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, comentó la propuesta hecha por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sobre regularizar migrantes con el fin de cubrir la falta de mano de obra en el sector agrícola.

"Ayer (martes) se hicieron muchos comentarios de esto, decían que era medio improvisado. La SNA viene planteando esto hace mucho tiempo. Es una discusión que se viene dando que tiene que ver con el 15% de trabajadores extranjeros que se pueden contratar que es distinto a la regularización migratoria", explicó Jeannette Jara en entrevista con Tele13 Radio.

“El problema es que el drama migratorio que hay en el país es de mayor envergadura", sostuvo y agregó que desde el gremio “señalan que no tienen trabajadores agrícolas o de temporada para las tareas, y lo que hace es venir fuerza de trabajo boliviana. Vienen, trabajan y se devuelven. No es la situación migratoria que tenemos en el país regularizada o irregular que vemos cotidianamente”, aseveró.

La candidata aseguró que incluso ha conversado con Walker sobre este tema. “Ellos lo han planteado harto”, sostuvo. No obstante, precisó que “uno no puede buscar una solución para un sector tan específico”.

“De hecho, algunas estadísticas indican que donde más trabajan o hay personas empleadas migrantes es en el área del comercio. Entonces, después yo me pregunto si legisláramos para el agro, después tendríamos que legislar para el comercio y así sucesivamente”, planteó.

En esa línea, resaltó que el foco debería estar en “qué vamos a hacer con los migrantes que ya están en Chile”.

“Yo he propuesto que hay que empadronarlos, evidentemente, porque lo que no nos puede pasar es lo que está ocurriendo ahora. Se ha iniciado un proceso de empadronamiento en el 2023. Hay cerca de 200 mil personas que ya sabemos quiénes son, dónde están, pero esto hay que continuarlo", sostuvo.

Adicionalmente, Jeannette Jara cuestionó a sus contrincantes. "He visto propuestas variadas, una de ellas es declarar la migración irregular como delito, que también propone Kast, yo me pregunto qué significa esto, cuando dicen que va a ser un delito, uno lo asocia con cárcel. En Chile hay más de 300 mil personas irregulares, estima el INE, las cárceles no tienen capacidad. Esas propuestas no dan cuenta de la realidad de la política pública. No son realistas".

"Tú empadronas y puedes ir viendo quiénes cumplen requisitos, porque en el empadronamiento se van distinguiendo situaciones", finalizó.

