Jara golpea la mesa y exige a Kast aclarar polémica por conmutación de penas: “No me ando corriendo”

En un encuentro comunitario en Bajos de Mena, Puente Alto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), decidió elevar el tono y marcar una nueva frontera en el debate con su contendor José Antonio Kast (Republicanos). La polémica desatada por el diputado José Carlos Meza —quien abrió la puerta a la eventual conmutación de penas para personas con enfermedades terminales, incluso en casos de delitos sexuales contra menores— volvió a encender el conflicto entre ambos comandos y tensionar la recta final electoral.

La controversia se intensificó luego de que Kast responsabilizara al Ejecutivo por el debate originado en su propio sector. “Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno”, dijo el viernes. Jara respondió directo y sin matices: “Hay gente que cada vez que se le pregunta algo responde con un ataque para el otro lado. No es capaz de dar respuestas. Yo no me ando corriendo”, lanzó desde Puente Alto.

Para la abanderada, lo que está en juego no es una disputa discursiva, sino un asunto de fondo. “Si uno aspira a ser Presidenta de la República, tiene que tener sentido de responsabilidad. Esto es serio, importante y complejo. No se puede culpar siempre a otro. ¿Vamos a estar cuatro años escuchando que todo es culpa de Monsalve? ¿O de Boric?”, cuestionó.

Jara calificó como “realmente grave” la idea de permitir beneficios penitenciarios para delitos de alta connotación, especialmente aquellos que involucran abusos contra menores. Además, afirmó que Kast no ha dado una explicación satisfactoria: “Las palabras del candidato son insuficientes para aclarar el punto. Cuando su diputado dice primero que va a eliminar las 40 horas y ahora habla de indultar a violadores de niños, creo que él le debe una explicación a Chile. En mi caso, nada de eso va a ocurrir”, remarcó.

El debate de Anatel como punto de quiebre

Con el único debate televisado de esta fase programado para este martes en Anatel, Jara también aprovechó para enviar un mensaje a su rival: “Espero que haya debate, que no se baje de nuevo. La gente necesita propuestas, no ataques”.

Consultada sobre si este encuentro podría mover la aguja electoral, la candidata fue cauta: “Eso lo juzgará la ciudadanía. Yo estoy disponible desde el primer día, incluso para debates que otros candidatos rechazaron”.

Despliegue final y cierre en Coquimbo

En los últimos días de campaña, Jara aseguró que pondrá el foco en propuestas concretas. “Entregar soluciones en seguridad, vivienda y salud es lo que realmente le sirve a Chile. Fomentar la animadversión no”, señaló.

Según su equipo, la candidata seguirá recorriendo comunas del Gran Santiago y diversas regiones antes del cierre programado para este jueves en Coquimbo.

