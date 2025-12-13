Iván Román pasa por el quirófano y apunta a volver en plenitud en 2026

El zaguero de la selección chilena Iván Román fue sometido a una intervención quirúrgica en Santiago para tratar una fractura de muñeca que lo afectó durante los últimos meses de la temporada 2025. El jugador inició ahora su proceso de recuperación, luego de postergar la operación para cumplir con sus compromisos deportivos tanto a nivel de clubes como de selección.

Román, formado en Palestino y actualmente perteneciente a Atlético Mineiro, sufrió la lesión en octubre mientras se encontraba concentrado con la Roja. Pese a la fractura en su muñeca derecha, el defensor optó por continuar en competencia utilizando una protección especial, lo que le permitió cerrar la temporada sin perder continuidad.

De hecho, el futbolista fue parte del empate 1-1 entre Atlético Mineiro y Cruzeiro el pasado 16 de octubre, y posteriormente disputó cinco encuentros más en el tramo final del año. Entre ellos, destacan los dos partidos amistosos que la selección chilena jugó ante Rusia, donde Román volvió a ser considerado por el cuerpo técnico.

Finalizadas las competencias oficiales, el jugador decidió someterse a la operación quirúrgica con el objetivo de resolver definitivamente la lesión y llegar en óptimas condiciones al inicio de la próxima temporada. Desde su entorno señalaron que la intervención se desarrolló con éxito y que los plazos de recuperación serán evaluados progresivamente según su evolución médica.

Iván Román es uno de los defensores jóvenes con mayor proyección del fútbol chileno y su recuperación será seguida de cerca tanto por su club como por la selección, pensando en los próximos desafíos internacionales de la Roja.

