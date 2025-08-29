Zelensky rechaza las propuestas para crear una zona de amortiguación para poner fin a la guerra en Ucrania

Sin embargo, Zelensky afirmó que ya existía una zona a ambos lados de la línea del frente en la que la artillería pesada no podía operar debido al riesgo de disparos de drones.

"Hoy en día, nuestras armas pesadas se encuentran a más de 10 kilómetros de distancia entre sí, porque todo es atacado por drones ", declaró.

"Esta zona de amortiguación — yo la llamo 'zona muerta' , algunos la llaman 'zona gris'— ya existe".

Un acuerdo de este tipo también podría implicar que Ucrania ceda parte del territorio dentro de la zona, un escenario que Zelensky también rechazó.

" Si Rusia quiere distanciarse más de nosotros , puede retirarse a las profundidades de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania".

Añadió que Rusia no estaba preparada para la diplomacia, sino que buscaba maneras de posponer el fin de la guerra.

ESPERANZAS REMOTAS

La ofensiva diplomática liderada por Estados Unidos para poner fin a la guerra a gran escala de Rusia parece estar perdiendo impulso.

Una reunión de alto nivel la semana pasada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelensky y líderes europeos generó esperanzas de una posible cumbre entre el mandatario ucraniano y el ruso Vladimir Putin.

Pero ahora parecen cada vez más remotas. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que "obviamente" no habría una reunión y que Putin parecía "reacio" a participar.

Rusia disparó 629 drones y misiles contra Kiev en la madrugada del jueves, que causaron la muerte de 23 personas, en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra hasta la fecha, que ha provocado la indignación de los líderes europeos.

Dos misiles cayeron cerca de las oficinas de la Unión Europea (UE) en el centro de Kiev.

Tras las conversaciones en la ciudad francesa de Toulon, Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmaron que aumentarían la presión sobre Rusia debido al escaso interés de Putin en poner fin a la guerra.

Macron afirmó que si Putin no cumplía con el plazo del lunes para aceptar las conversaciones, "demostraría una vez más que ha engañado al presidente Trump".

Merz sugirió que la guerra podría durar "muchos meses más".