Zelenski y Trump se reúnen y profundizan la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra con Rusia

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron este martes en el Despacho Oval una "buena reunión" que sirvió, entre otros asuntos, para profundizar en la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra, en un momento en el que las conversaciones con Rusia siguen suspendidas.

"El presidente y yo discutimos las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia, es importante que el proceso diplomático se revitalice", informó Zelenski tras la cita en la Casa Blanca.

Esos han sido los primeros detalles que ofreció el presidente Zelenski tras salir de su reunión a puerta cerrada con líder estadounidense, a quien le envió su agradecimiento por el "firme apoyo" que Estados Unidos ha demostrado durante todo el conflicto con Rusia, según dijo.

Un agradecimiento que las autoridades ucranianas se han preocupado en reiterar tras cada reunión con sus pares estadounidenses o en declaraciones en las que sale a relucir la cuestión desde aquel convulso encuentro en febrero de 2025, en el que Zelenski fue despachado por Trump y los suyos por su supuesta ingratitud.

"Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger las vidas de los ucranianos y avanzar en la paz", escribió Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que aprovechó para expresar sus condolencias por la muerte del senador Lindsey Graham, a quien recordó como un "verdadero amigo de Ucrania".

De acuerdo con una fuente a la que tuvo acceso la agencia ucraniana RBC, el encuentro fue "muy positivo". "Nada menos que un 8 sobre 10", calificó, al tiempo que reiteró como "máxima prioridad" la cuestión de las licencias para fabricar los misiles Patriot que Estados Unidos concedió a principios de mes en la cumbre de la OTAN en Ankara tras meses de demandas por parte de Zelenski.

"Hemos logrado reactivar las negociaciones", destacó esta fuente, que adelantó también que en las próximas semanas podría producirse la visita a Ucrania de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Por su parte, desde Washington se limitaron a señalar en un escueto mensaje emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que la reunión con Zelenski ha sido "positiva y productiva".

(Imagen: Handout por Presidencia de Ucrania)

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