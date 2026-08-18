Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz con Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó este martes a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la ofensiva emprendida junto a Estados Unidos contra el país persa y abordar las consecuencias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Araqchi afirmó que Israel es el "principal obstáculo para lograr una paz duradera con Estados Unidos" y sostuvo que el "régimen sionista era y sigue siendo el mayor opositor al memorando de entendimiento" alcanzado entre las partes, que contemplaba un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz.

"Hacen todo lo posible por evitar que este acuerdo se alcance, buscan que fracase y que no se pongan en marcha las medidas acordadas", ha aseverado el ministro, según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

En esa línea, el canciller iraní destacó que las demandas del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la "rendición incondicional" de Irán "han fracasado", especialmente después de que Teherán aceptara negociar y avanzar hacia un alto el fuego.

"Los que buscaban una rendición de este tipo suplicaron que hubiera negociaciones en cuanto comenzó la guerra", ha incidido.

"Fuimos nosotros los que dijimos que no aceptaríamos una tregua hasta que aceptaran un alto el fuego y unas negociaciones de acuerdo con los términos iraníes", ha zanjado.

Las declaraciones de Araqchi se producen luego de que finalizara el plazo de 60 días que Estados Unidos e Irán se habían otorgado para alcanzar un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El entendimiento estaba llamado a contemplar, además, medidas destinadas a controlar el programa nuclear iraní, en el marco de las negociaciones entre ambos países.

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