Trump arremete contra periodista de CNN tras preguntas sobre Corea del Norte: Casa Blanca la calificó de "escoria" y de "lo peor de lo peor"

El mandatario estadounidense calificó a Kristen Holmes de "falsa periodista" y la instó reiteradamente a guardar silencio durante un encuentro en la Casa Blanca. CNN defendió a su corresponsal y cuestionó los ataques personales contra profesionales de la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un tenso intercambio con la periodista de CNN Kristen Holmes, a quien calificó de "falsa periodista" y mandó callar en reiteradas ocasiones luego de que le formulara preguntas sobre sus recientes declaraciones y sus contactos con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Durante el encuentro, Holmes y otros periodistas intentaban obtener respuestas de Trump sobre sus comunicaciones con Corea del Norte cuando el mandatario la interrumpió: "Silencio. Silencio. Silencio. Eres muy irrespetuosa. ¿De qué medio eres?", le dijo Trump a la periodista.

Luego de que Holmes identificara a CNN como su medio, el presidente respondió acusando a la cadena de difundir "noticias falsas" y calificó a la reportera como una "persona ruidosa y alborotadora" y una "periodista falsa".

El intercambio se produjo después de que Holmes le preguntara a Trump por las declaraciones del senador demócrata Jon Ossoff, quien había cuestionado las prioridades del mandatario y afirmado que este prefería "viajar con Natalie" Harp, asesora de la Casa Blanca, antes que cumplir con sus funciones como presidente.

Trump rechazó esa crítica y respondió que prefería dedicarse a otros asuntos, antes de referirse a las obras de remodelación que se están realizando en la Casa Blanca.

"No, preferiría dedicarme a otras cosas. Estamos construyendo unas instalaciones magníficas. Estamos renovando una Casa Blanca que ha estado descuidada", sostuvo.

DURA RESPUESTA DE LA CASA BLANCA

La confrontación no terminó con el intercambio ocurrido durante la actividad. Posteriormente, la cuenta oficial de la Casa Blanca utilizada para difundir las intervenciones y actividades del Gobierno publicó dos mensajes en contra de la periodista de CNN.

En el primero, la institución calificó a Holmes de "una desgraciada y humillante vergüenza para su supuesta profesión" y cuestionó que formulara preguntas sobre integrantes del equipo presidencial durante un encuentro en la Oficina Oval.

El mensaje concluyó con la expresión "esta escoria es lo peor de lo peor".

En una segunda publicación, la Casa Blanca elevó el tono de las críticas y apuntó directamente a la periodista por su condición de madre.

"Algún día, tus hijos se encontrarán con tu repugnante e inhumana pregunta. Se sentirán indignados y avergonzados de tener una madre tan insensible y vengativa. Es bastante inquietante", señaló la publicación.

RESPALDO DE CNN

CNN salió posteriormente en defensa de Holmes y destacó su trayectoria como periodista acreditada en la Casa Blanca.

La cadena sostuvo que la reportera es "una de las periodistas más respetadas y consolidadas que cubren la Casa Blanca" y aseguró que durante la jornada simplemente realizó su trabajo al plantear una pregunta al mandatario.

"Esta tarde, ha hecho su trabajo y ha planteado al presidente de Estados Unidos una pregunta difícil, pertinente y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense", afirmó la cadena.

CNN agregó que las autoridades tienen derecho a cuestionar o rebatir las informaciones que consideren incorrectas, pero rechazó los ataques personales contra periodistas por formular preguntas.

"Los cargos públicos son libres de rebatir las informaciones con las que no estén de acuerdo, pero los ataques personales contra los periodistas por formular preguntas son indignos de su cargo e incompatibles con los principios de la libertad de prensa", sostuvo.

"Apoyamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", concluyó la cadena estadounidense.

PURANOTICIA