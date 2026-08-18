Rusia asegura que trabaja junto a Corea del Norte por un "orden mundial más justo"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este martes que Moscú trabaja junto a Corea del Norte para establecer un "orden mundial nuevo y más justo", en medio del fortalecimiento de la cooperación bilateral y la consolidación de una alianza estratégica entre ambos países.

En una carta enviada a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, Lavrov reafirmó el compromiso de Moscú de impulsar la cooperación en "todos los ámbitos" y manifestó su intención de "contribuir a la seguridad regional e internacional", según informó la agencia estatal norcoreana KCNA.

La misiva destaca que ambos países trabajan por construir un mundo "basado en la multipolaridad, la igualdad genuina y los intereses nacionales", además de promover medidas que vayan "en beneficio de los pueblos de ambos países".

"La participación de personal militar del Ejército de Corea del Norte en las operaciones para expulsar a la camarilla nazi ucraniana y a los mercenarios extranjeros de Kursk (región rusa) es una clara prueba de la tradición de amistad combativa forjada por las heroicas generaciones anteriores", ha manifestado Lavrov en referencia al envío de tropas norcoreanas a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Según estimaciones, Corea del Norte envió aproximadamente 14.000 soldados a Rusia a finales de 2024, con el objetivo de apoyar a las fuerzas de Moscú en sus esfuerzos por repeler una importante incursión ucraniana en la región de Kursk.

Posteriormente, en mayo de 2025, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la victoria en Kursk y agradeció públicamente a Pyongyang por su apoyo, reforzando la señal de estrechamiento de los vínculos militares y estratégicos entre ambos países.

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