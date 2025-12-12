Zelenski resalta que los "resultados en el frente" son "cruciales" para las negociaciones de paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destacó este viernes desde la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov, que "lograr resultados en la línea del frente de batalla es crucial para que se puedan lograr resultados en la diplomacia", en medio de los contactos para intentar cerrar un acuerdo de paz con Rusia.

"Así es exactamente como funciona: todas nuestras posiciones fuertes dentro del país se traducen en posiciones fuertes en las negociaciones para poner fin a la guerra", explicó, según un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Zelenski recalcó que se ha reunido con los "guerreros" desplegados en la zona. "Los rusos siguen hablando sobre Kupiansk, pero la realidad habla por sí misma. He visitado a nuestras tropas y las he felicitado", señaló, antes de dar las gracias a "cada uno de los guerreros".

"Doy las gracias a cada una de las unidades, a todos los que combaten aquí, a todos los que están destruyendo al ocupante", subrayó el mandatario. "Estoy orgulloso de todos ustedes. Doy las gracias también a todas nuestras Fuerzas Terrestres", zanjó Zelenski.

Járkov es una de las provincias parcialmente ocupadas por Rusia al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con Kupiansk como uno de los principales de Moscú en la zona, llegando a anunciar el 20 de noviembre la toma de la ciudad.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

(Imagen: Presidencia de Ucrania)

