Una ceremonia fuera de lo común marca la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani asumió este jueves 1 de enero como nuevo alcalde de Nueva York en una ceremonia marcada por fuertes símbolos políticos, culturales e históricos. El dirigente juró su cargo sobre el Corán, el libro sagrado del islam, ante la fiscal general del estado, Letitia James, convirtiéndose en el 112° alcalde de la ciudad y en uno de los más jóvenes en ocupar el cargo.

La ceremonia se realizó poco después de la medianoche en una estación de metro abandonada bajo el Parque del Ayuntamiento, un lugar escogido deliberadamente por su carga simbólica. Según explicó Mamdani, el espacio representa una época en que la ciudad se atrevía a grandes proyectos para transformar la vida de la clase trabajadora.

“Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida”, expresó el nuevo alcalde tras asumir el cargo. Añadió que la ambición que alguna vez definió a Nueva York no debe quedar confinada al pasado ni a los túneles subterráneos, sino que debe convertirse en el horizonte de su administración desde el propio Ayuntamiento.

Mamdani estuvo acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y su madre, la reconocida cineasta Mira Nair. Debido a las dimensiones del lugar, la ceremonia contó con escasa presencia de público y prensa. Durante la tarde está prevista una segunda investidura, esta vez más multitudinaria, en la que volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders.

Electo tras imponerse con amplio margen en las primarias del Partido Demócrata, Mamdani llega a la alcaldía con un programa de marcado perfil progresista. Entre sus principales compromisos destacan el transporte público gratuito en autobuses, la congelación de los arriendos y el acceso universal a educación preescolar gratuita, medidas que anticipan un giro significativo en la conducción política de la ciudad.

