Maduro anuncia fortalecimiento militar de Venezuela para 2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en su discurso de fin de año que el 2026 estará marcado por el fortalecimiento del desarrollo técnico y militar, con el objetivo de garantizar la protección del país frente a lo que calificó como “amenazas y doctrinas imperiales”.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que el próximo año será “el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible”, subrayando que la defensa nacional será una prioridad estratégica de su gobierno.

Maduro también enfatizó su lealtad absoluta a la soberanía territorial, asegurando que será “siempre leal a cada centímetro de suelo, mar y cielo de Venezuela”, una declaración que cobra especial relevancia en medio de un escenario internacional marcado por la tensión diplomática y militar.

Estas afirmaciones se producen en un contexto de fricciones con Estados Unidos, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, asegurara esta semana haber destruido una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en territorio venezolano.

Si bien Washington no ha entregado detalles oficiales sobre la ubicación ni las circunstancias de dicha operación, de confirmarse, podría representar el primer ataque directo de Estados Unidos contra suelo venezolano, un escenario que aumentaría la tensión regional y daría mayor peso al discurso de defensa y soberanía planteado por Maduro.

