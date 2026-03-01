Zelenski denuncia más de 1.700 drones rusos en una semana y alerta por escalada

El mandatario aseguró que en los últimos siete días las fuerzas de Moscú lanzaron más de 1.720 drones de ataque, cerca de 1.300 bombas guiadas y más de un centenar de misiles, cifras que evidencian un aumento sostenido en la presión militar.

De acuerdo con reportes difundidos por Europa Press, al menos cinco personas murieron en las últimas horas producto de bombardeos atribuidos al ejército ruso, con especial impacto en las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk.

En la provincia de Jersón se confirmó la muerte de cuatro personas tras un ataque en la localidad de Korabelni. El gobernador militar regional, Oleksander Prokudin, señaló que hacia las 13:20 “los terroristas rusos han bombardeado el distrito de Korabelni”.

Entre los fallecidos se encontraban dos mujeres de 85 y 63 años, quienes estaban en las cercanías de la entrada de su vivienda cuando se produjo el impacto.

La región de Dnipropetrovsk también reportó consecuencias fatales. Allí murió una persona tras una serie de incursiones que incluyeron alrededor de veinte ataques con drones y fuego de artillería, dejando además cuatro heridos, según el gobernador Oleksander Hanzha.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que solo durante la jornada dominical se registraron 51 ofensivas rusas, con especial concentración en Pokrovsky y Hulyaypil, zonas estratégicas del frente oriental y sureste del país.

PURANOTICIA