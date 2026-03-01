Trump acepta dialogar con nueva dirigencia iraní tras muerte de Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la nueva dirigencia de Irán ha solicitado conversaciones con Washington y que él aceptó entablar un diálogo en medio de la crisis desatada por los recientes ataques militares.

El mandatario señaló que “quieren hablar y he accedido a hablar”, aunque evitó precisar cuándo se concretarían las conversaciones, argumentando que se trata de un proceso sensible en desarrollo.

Trump sostuvo que Irán debió negociar antes y no esperar a la actual situación, señalando que las autoridades iraníes “han esperado demasiado” para ceder en puntos que calificó como prácticos y fáciles.

El presidente también reconoció que varios negociadores iraníes murieron en los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel, lo que —según indicó— ha alterado el escenario de las conversaciones.

En paralelo, expresó su confianza en que pueda surgir un levantamiento interno en Irán, mencionando manifestaciones y celebraciones en algunas ciudades, aunque advirtió que la situación sigue siendo peligrosa debido a los bombardeos.

A nivel interno, Trump aseguró que la ofensiva militar no afectará las elecciones de mitad de mandato ni la economía estadounidense, destacando que el país mantiene un desempeño económico sólido.

Finalmente, el mandatario minimizó el impacto del conflicto en el precio del petróleo, señalando que el mercado energético se mantendrá estable, aunque advirtió que la evolución dependerá del desarrollo de los acontecimientos.

