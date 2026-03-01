Bombardeo en Irak deja cuatro milicianos proiraníes muertos en Diyala

Un bombardeo aéreo registrado en la provincia iraquí de Diyala dejó cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) fallecidos, además de ocho heridos, según informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió en el distrito de Sharaban, de acuerdo con el portavoz de la Policía de Diyala, Haitham al Shammari, quien entregó detalles del hecho a medios regionales.

Las propias FMP confirmaron que las víctimas pertenecían a la 41ª Brigada de la coalición de milicias chiíes, estructura que forma parte del aparato de seguridad iraquí.

Entre los fallecidos habría integrantes del grupo proiraní Asaib Ahl al Haq, organización liderada por Qais al Jazali y considerada un actor clave en la red de milicias alineadas con Teherán.

Desde la brigada afectada responsabilizaron del ataque a Estados Unidos e Israel, aunque hasta ahora ninguno de los dos países ha confirmado ni desmentido su participación.

El bombardeo se produce en un contexto de creciente escalada de tensiones en Medio Oriente, con enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre actores regionales.

Este episodio refuerza la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto hacia nuevos territorios, aumentando la inestabilidad en Irak y zonas vecinas.

