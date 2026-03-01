Bombardeo alcanza sede de la televisión pública iraní en Teherán

La sede de la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB) fue bombardeada este domingo en Teherán, en medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados al gobierno iraní.

Durante una transmisión en vivo, una locutora informó que parte de las instalaciones fue atacada, atribuyendo el bombardeo a fuerzas estadounidenses e israelíes.

Pese al impacto, la cadena estatal aseguró que parte de su red continúa operando con normalidad, mientras equipos técnicos evalúan los daños ocasionados por el ataque.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de víctimas ni el alcance total de los daños materiales, aunque las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación.

En paralelo, medios oficiales iraníes denunciaron un ataque contra el Hospital Gandhi de Teherán, donde se registraron daños visibles en la fachada y escombros en las inmediaciones.

Imágenes difundidas muestran a personal médico evacuando incubadoras con bebés, lo que evidencia la gravedad del incidente y la urgencia de proteger a los pacientes.

Los ataques en la capital iraní continúan generando preocupación internacional por el impacto en infraestructura civil, en medio de una escalada que amenaza con ampliar el conflicto en la región.

PURANOTICIA