Zelenski califica de “constructivas” las conversaciones tripartitas con Rusia y EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que las conversaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos realizadas en Abu Dabi fueron “constructivas”, adelantando que habrá nuevos encuentros con este formato, posiblemente la próxima semana.

En un mensaje difundido en redes sociales, Zelenski explicó que la reunión en Emiratos Árabes Unidos fue la primera en este formato “en bastante tiempo” y que incluyó dos días de reuniones a tres, destacando la relevancia de haber retomado un canal directo de diálogo.

Según el mandatario, durante las conversaciones se abordaron múltiples temas, pero el foco principal estuvo en los parámetros para un posible fin de la guerra, lo que consideró un avance relevante dentro del proceso de negociación.

Zelenski subrayó que la participación de Estados Unidos es “de gran valor” para monitorizar y supervisar un eventual proceso de cierre del conflicto y para garantizar una seguridad genuina, añadiendo que desde Washington se plantearon “posibles formatos” para formalizar los parámetros y las condiciones de seguridad necesarias.

Finalmente, el presidente ucraniano indicó que las delegaciones acordaron informar a sus gobiernos sobre lo tratado y coordinar los próximos pasos, señalando que ya existe un listado de temas para una nueva reunión. Además, agradeció a Emiratos Árabes Unidos por su mediación y disposición a acoger futuros encuentros.

