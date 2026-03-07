Trump amenaza a Irán con nuevos ataques y advierte un “golpe muy duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que Irán podría recibir “un golpe muy duro”, en medio de la escalada militar que mantiene su país junto a Israel contra objetivos iraníes.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la ofensiva militar ha debilitado significativamente a Teherán, señalando que el país ha sido “golpeado brutalmente”.

Las declaraciones del líder estadounidense se producen luego de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunciara la suspensión de bombardeos contra países vecinos, aunque advirtió que Irán se reserva el derecho a responder ante nuevos ataques.

Sin embargo, en paralelo a este anuncio, la Guardia Revolucionaria iraní habría realizado ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y objetivos en Emiratos Árabes Unidos e Irak, aumentando las tensiones en la región.

Trump defendió la ofensiva militar asegurando que las fuerzas estadounidenses han destruido decenas de embarcaciones iraníes y debilitado sus capacidades navales y de telecomunicaciones.

El mandatario también lamentó la muerte de seis militares estadounidenses en el conflicto, aunque aseguró que su gobierno hará todo lo posible para mantener las bajas al mínimo mientras continúan las operaciones militares.

