Colombia vota para renovar el Congreso en una jornada clave antes de las presidenciales

Cerca de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas este domingo para participar en las elecciones legislativas que permitirán renovar el Congreso y definir parte del escenario político de cara a las presidenciales de mayo.

En total, más de 3.000 candidatos compiten por los 102 escaños del Senado y los 182 de la Cámara de Representantes, en un proceso que podría dar lugar a uno de los Congresos más fragmentados de la región.

El resultado de estos comicios será clave para el futuro gobierno, ya que el próximo presidente deberá gobernar con un Parlamento altamente dividido, lo que podría dificultar la aprobación de reformas y proyectos de ley.

Esta situación ya fue experimentada por el actual mandatario Gustavo Petro, quien tras un inicio con cierto respaldo político enfrentó posteriormente el bloqueo de varias de sus reformas sociales en el Congreso.

Aunque las elecciones legislativas han quedado parcialmente opacadas por las presidenciales programadas para el 31 de mayo, su resultado será determinante para definir la gobernabilidad del próximo ciclo político en el país.

La jornada electoral también permitirá definir a los últimos tres candidatos que se sumarán a la carrera presidencial, en una contienda marcada por la polarización entre el sector progresista ligado a Petro y la derecha asociada al expresidente Álvaro Uribe.

