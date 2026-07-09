Zelenski aseguró que China advirtió a Rusia con no utilizar armas nucleares en la guerra con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró este jueves que China advirtió a Rusia con no utilizar armas nucleares en el conflicto, en respuesta a los recientes ataques de Kiev sobre sus instalaciones energéticas, y destacó que se trata de "la primera vez que reacciona de forma tan clara y contundente".

"Es muy importante recalcar que no solo los europeos, no solo Estados Unidos, sino también China, y me parece que esta es la primera vez que reaccionan de manera tan clara y contundente, como me dijeron, en forma de ultimátum, dejando claro que ni siquiera se puede pensar en usar armas nucleares", contó.

El líder ucraniano señaló que "la situación ha cambiado un poco" con respecto a cómo venía maniobrando el Gobierno chino en relación a la guerra de Ucrania, según los detalles que tanto Estados Unidos como sus socios europeos le trasladaron durante la cumbre de la OTAN que se ha celebrado estos días en Turquía.

Los socios europeos de Kiev, en base a sus propios contactos con representantes de Pekín, le aseguraron durante la cumbre que China adoptó una postura notablemente más dura que antes, dijo Zelenski, según recoge la agencia RBC.

El presidente de Ucrania contó que China y el papel influyente que puede desempeñar para ayudar a detener la guerra fue uno de los asuntos centrales que abordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron en Ankara.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Pekín siempre se ha manifestado a favor de una salida negociada del conflicto.

Sin embargo, tanto para Kiev como para sus socios, criticaron al gigante asiático de ponerse de lado, e incluso de estar colaborando de algún modo con Moscú para sortear las sanciones.

(Imagen: Remitida / Handout por Presidencia de Ucrania)

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