Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas tras ataque israelí en el sur de Líbano

Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas a causa de un ataque perpetrado este miércoles por el Ejército de Israel contra un municipio situado en el distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor y mientras delegaciones de los dos países mantienen una nueva ronda de conversaciones en aras de poner fin a las hostilidades en el país.

El Ministerio de Salud libanés así lo confirmó en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA, donde precisó que el bombardeo de las fuerzas israelíes tuvo lugar en la localidad de Tebnin.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) efectuaron asimismo ataques contra el distrito de Tiro, también en el sur del país, poco después de emitir una orden de evacuación forzosa para los residentes del municipio de Al Mansuri, sin que por el momento se hayan registrado víctimas.

Estos ataques se producen apenas un día después de que hayan arrancado las conversaciones entre las partes en la capital italiana, Roma, para avanzar en la implementación del acuerdo marco alcanzado a finales del pasado mes de junio.

Se trata de la séptima ronda de contactos entre Líbano e Israel desde que el partido-milicia chií libanés y las fuerzas israelíes retomaran los combates el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, más de 4.300 personas han muerto y 12.200 han resultado heridas en Líbano a manos del Ejército israelí, de acuerdo al último balance de las autoridades libanesas.

(Imagen de archivo: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani)

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