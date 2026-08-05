Abdul El-Sayed, el candidato musulmán de izquierda que ganó las primarias de Michigan y hace temblar al Partido Demócrata

Abdul El-Sayed ganó por un estrecho margen las primarias al Senado de EE.UU. en el estado de Michigan, sacudiendo las bases del Partido Demócrata.

De 41 años e hijo de inmigrantes egipcios, representa la que muchos ven como el ala más a la izquierda del partido, habiendo manifestado su apoyo a causas como un sistema de salud público y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

También ha pedido que se ponga fin a la ayuda militar de EE.UU. a Israel sin condiciones y cuenta con el apoyo de reconocidos "socialistas demócratas", como el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

El-Sayed derrotó en las primarias a la congresista moderada Haley Stevens por un estrecho margen , según proyectó CBS News, socio estadounidense de la BBC, a pesar de que ella había recibido el apoyo de la dirigencia demócrata y del Comité para Asuntos Públicos Israel-EE.UU. (AIPAC), que invirtió casi US$32 millones en su campaña.

Ahora El-Sayed se tendrá que enfrentar al republicano Mike Rogers en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La candidatura de El-Sayed será una prueba para el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, dado a que ningún republicano ha sido elegido para el Senado en Michigan desde 1994 .

Si resulta ganador en esa votación, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de EE.UU.

A pesar de no ser miembro de los llamados Socialistas Demócratas de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés), El-Sayed cuenta con el apoyo de varios de sus miembros más reconocidos, y ha adoptado varias de sus posturas como propias durante la campaña.

"El dinero fuera de la política. Dinero en tu bolsillo. Atención médica universal", fue su eslogan de campaña y la frase que publicó en sus redes después de que se conocieran los resultados de las primarias.

El-Sayed es médico de profesión y graduado de la Universidad de Columbia y tiene un doctorado en Salud Pública de la Universidad de Oxford. Ha trabajado como director del Departamento de Salud, Servicios Humanos y Veteranos del Condado de Wayne y como director de salud pública de la ciudad de Detroit.

Uno de los aspectos más polémicos de su campaña fue su postura sobre Israel.

Se pronunció en contra de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, incluida la ayuda de miles de millones de dólares que Washington entrega a Israel.

La candidatura de El-Sayed suscitó tanto el apoyo como el rechazo de la comunidad judía de Michigan.

Él ha rechazado las acusaciones de antisemitismo en su contra.