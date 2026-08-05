Israel ordena evacuación forzosa en el sur de Líbano y lanza nuevos ataques pese al alto el fuego

El Ejército de Israel emitió este miércoles una orden de evacuación forzosa para los residentes de Al Mansuri, localidad ubicada en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego que continúa vigente entre ambas partes.

A través de un mensaje publicado en árabe en redes sociales, un portavoz del Ejército israelí indicó que "por el bien de su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse del pueblo hacia el norte en una distancia no menor a 1.000 metros hacia terrenos abiertos".

La autoridad militar explicó que la medida fue adoptada "a la luz de las violaciones" del acuerdo de alto el fuego que, según Israel, ha cometido el partido-milicia chií Hezbolá.

Asimismo, aseguró que la orden "no tiene intención" de perjudicar a la población civil y advirtió que "todo aquel que se encuentre cerca de objetivos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida".

Horas más tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el inicio de una nueva oleada de ataques en la zona, apenas un día después del comienzo de una nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel en Roma, destinadas a avanzar en la implementación del acuerdo marco alcanzado a fines de junio.

Se trata de la séptima ronda de negociaciones entre ambos países desde que Hezbolá y las fuerzas israelíes reanudaron los combates el pasado 2 de marzo, pocos días después de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En la antesala de las conversaciones, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, cuestionó duramente el diálogo y advirtió al Gobierno libanés que se trata de una nueva "concesión" a quien bombardea el país y pone en riesgo "la soberanía y la unidad de la patria". Además, acusó al presidente Joseph Aoun de actuar como un "aliado" de la parte israelí.

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