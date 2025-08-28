Xi Jinping se reunirá con Putin y Kim Jong-un en China en un desfile militar en Pekín

Ahora, al tiempo que un acuerdo con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania sigue eludiendo al presidente estadounidense, Xi se prepara para recibirlo en Pekín.

La asistencia de Kim, un anuncio sorpresivo, no es menos significativa. Trump declaró a principios de esta semana, en una reunión con el presidente surcoreano, que quería volver a reunirse con Kim Jong-un .

Su último intento diplomático con el solitario gobernante norcoreano terminó sin avances, a pesar de dos cumbres que cautivaron al mundo. Trump sugiere que quiere volver a intentarlo.

Mientras tanto, el líder chino está dando señales de que podría tener la última palabra en este juego geopolítico, y que su influencia tanto sobre Kim como sobre Putin, aunque limitada, podría resultar crucial en cualquier acuerdo.

El desfile del 3 de septiembre será una exhibición del poderío militar chino para conmemorar los 80 años de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que puso fin a su ocupación de partes de China.

Pero ahora Xi lo ha convertido en una muestra de algo más, y el momento es clave. La Casa Blanca ha sugerido que Trump podría estar en la región a finales de octubre y está abierto a reunirse con Xi.

Hay muchos temas sobre la mesa que discutir, desde un esperado acuerdo arancelario y la venta de TikTok en EE.UU., hasta la capacidad de Pekín para persuadir a Putin de que acepte un alto al fuego o algo más en Ucrania.

Ahora, tras reunirse con Kim y Putin, el líder chino podría sentarse con Trump sin sentirse excluido, y dada su estrecha relación con ambos líderes, incluso podría tener información que su homólogo estadounidense desconoce.