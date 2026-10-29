Xi Jinping realiza la mayor purga en el Partido Comunista chino desde que es presidente

Un número récord de 33 miembros fueron expulsados del Partido Comunista de China al concluir su principal reunión política anual, que registró el mayor número de asientos vacíos jamás visto.

Al quinto pleno de la asamblea asistieron 279 miembros del Comité Central, en comparación con los 315 que participaron en el cuarto pleno en octubre de 2025 y los 364 del tercero en julio de 2024.

Si bien las reuniones recientes se centraron en reformas económicas y en cuestiones sociales y de desarrollo, la disciplina de partido ocupó un lugar central en la reunión de esta semana.

El presidente Xi Jinping ha convertido la lucha contra la corrupción en un pilar central de su gobierno desde que asumió el poder en 2012, calificándola como la "mayor amenaza" para el partido.

16 de los 33 miembros expulsados pertenecen al ejército, según un comunicado emitido el jueves, que marcó el final de la reunión a puerta cerrada de cuatro días celebrada en un hotel de Pekín.

No está claro de qué cargos específicos están acusados estos miembros más allá de "graves infracciones disciplinarias y legales". Este tipo de acusaciones amplias se han vuelto habituales en la campaña anticorrupción de Xi.

Esta se ha convertido ahora en "un esfuerzo por consolidar y mantener la autoridad", afirma Chong Ja Ian, investigador de Carnegie China, un centro de estudios con sede en Singapur.