El zoológico de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, anunció la muerte de su querida hipopótamo Fiona. El hecho ocurre pocos días después de que el animal se tragara un gorro tejido que había caído en el área donde vivía.

"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", informó el zoológico este jueves.

Fiona, que conquistó corazones en todo el mundo tras su nacimiento prematuro en 2017 y a través de su reciente lucha por la supervivencia, se había comido el gorro hace unos 10 días y necesitó atención de urgencia.

El equipo veterinario "intentó todo lo que pudo para ayudarla", pero "a pesar de los múltiples intentos de hacer que el gorro saliera de su organismo, al final fue demasiado para poder superarlo", señaló el zoológico.

"Estamos conmocionados en este momento", declaró Dave Jenike, director del zoológico de Cincinnati. "No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más".