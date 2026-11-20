Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima.

Según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se produjo a la 19:09 hora local (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hasta el momento no se reportan daños personales o materiales.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido entre "un poco fuerte" en las zonas cercanas al epicentro, añadió el Indeci.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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