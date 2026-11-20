El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente su arresto domiciliario para ingresar de nuevo en un hospital por fuertes dolores abdominales, derivados del intento de asesinato del que fue objeto en 2018.

Carlos Bolsonaro, segundo hijo del expresidente, confirmó el ingreso de su padre. "Su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", dijo, dada su condena a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Su primogénito, el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, se encuentra fugado en Estados Unidos para escapar de una investigación judicial.

"Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, sin haber desviado un centavo de los fondos públicos, bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de nueve cirugías", añadió su hijo.

Hace ocho años, Adélio Bispo de Oliveira, afiliado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), atacó a puñaladas a Bolsonaro, pero las autoridades atribuyeron la agresión a problemas mentales.

Carlos Bolsonaro asegura que, en cualquier caso, "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro, de una manera u otra", en una conspiración supuestamente orquestada por el presidente del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.

"El único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto", protestó, sin dar detalles del lugar donde se encuentra ingresado su padre.

(Imagen: Afp Tickers)

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