Volodimir Zelenski destacó encuentro "constructivo" con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, describió como "buenas" y "constructivas" las conversaciones que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le insistió en las garantías de seguridad.

"Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", señaló durante una reunión con Trump y líderes europeos.

En este sentido, consideró que se trató de un encuentro "constructivo" y "específico", en el que abordaron "aspectos muy sensibles" -como el tema de la seguridad, el intercambio de prisioneros o la devolución de los niños ucranianos- y le puso al tanto de la situación en el frente.

"La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos (...) Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra", sostuvo Zelenski durante su intervención, en la que aseguró que han "ayudado mucho" y que está "contento de la gran unidad" mostrada durante la jornada.

Por otro lado, el mandatario ucraniano dijo que espera llegar a acuerdos en cuanto a "los temas delicados, los territoriales": "Es muy importante (...) y los discutiremos a nivel de líderes durante una reunión trilateral", en referencia a un eventual encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Trump intentará organizar dicha reunión. Dijo que asistirá o no. Ucrania estará encantada de que participe", manifestó Zelenski. Tras esas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca agregó que "si ambos países –tanto Ucrania como Rusia– desean" su presencia, estará presente.

