"Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás": El asombro de la tripulación del Artemis II tras orbitar la cara oculta de la Luna

Orión tiene un total de 32 cámaras y dispositivos para tomar imágenes (15 sobre la sonda y 17 en manos de la tripulación).

"No hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana", dijo Wiseman. Foto del 4 de abril.

Tras el sobrevuelo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se puso en contacto con la tripulación de Orión para felicitarlos, y preguntarles cuál había sido la parte más inolvidable del día.

Wiseman respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera el programa Apolo, y eso fue asombroso para nosotros".

Vista desde la ventana de Orión. Foto del 6 de abril.

LO QUE REVELA EL LADO OCULTO

Durante el sobrevuelo, la tripulación fue testigo de un eclipse solar total, que Glover describió como algo "de ciencia ficción" e "irreal".

También habló sobre cómo se ve la corona solar.

"El Sol se ha ocultado tras la Luna y la corona aún es visible; brilla intensamente y crea un halo que casi la rodea por completo. Pero al observar la Tierra, ya se aprecia su brillo".