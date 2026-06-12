Las millonarias condiciones de Irán: exige US$ 12.000 millones y blindar a Líbano para firmar preacuerdo con EE.UU.

Irán condicionó la firma de un acuerdo preliminar con Estados Unidos a una serie de exigencias que incluyen la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos congelados, garantías de que Israel no atacará territorio libanés y la postergación de cualquier negociación sobre su programa nuclear y el futuro del estrecho de Ormuz durante al menos 60 días.

Los detalles forman parte de un borrador de 14 puntos difundido por la agencia iraní Mehr, documento que por ahora constituye un marco de entendimiento para avanzar hacia un eventual acuerdo definitivo entre Washington y Teherán.

Aunque la versión publicada por el portal estadounidense Axios coincide en algunos aspectos, también evidencia diferencias relevantes respecto a las condiciones planteadas por ambas partes.

ACTIVOS CONGELADOS

Según Axios, existe consenso respecto a una futura reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Sin embargo, la administración estadounidense plantea que las conversaciones sobre el control del paso marítimo no comenzarán antes de agosto.

Asimismo, Washington estaría dispuesto a abordar el desbloqueo de activos iraníes, aunque bajo un esquema gradual condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán.

En contraste, Irán exige la liberación inmediata de los 12.000 millones de dólares retenidos por Estados Unidos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el borrador iraní contempla su reapertura en un plazo de 30 días y bajo condiciones definidas por Teherán, que considera el paso marítimo como un asunto regional compartido exclusivamente con Omán.

En esa línea, la agencia oficial IRNA aseguró que:

"Estados Unidos no tendrá prácticamente ningún papel en la futura administración del Estrecho de Ormuz, y se ha declarado claramente que el futuro de la administración del Estrecho de Ormuz se basará en la iniciativa y propuesta de Irán en el marco de un asunto relacionado con los países de la región".

PROGRAMA NUCLEAR

Otro de los puntos centrales del borrador es la situación en Líbano. Teherán exige garantías de seguridad que aseguren el fin de los ataques israelíes en territorio libanés.

Mientras tanto, Estados Unidos interpreta el eventual memorándum como una extensión por 60 días de un cese de hostilidades que, según diversas denuncias, actualmente es vulnerado tanto por las fuerzas israelíes como por las milicias de Hezbolá.

En materia nuclear, el documento establece que Irán se comprometería a no desarrollar armas nucleares, posición que las autoridades iraníes han sostenido durante años.

No obstante, las cuestiones más sensibles de la negociación, como el programa de enriquecimiento de uranio y las reservas estimadas de 400 kilos de uranio enriquecido, quedarían aplazadas hasta una fase posterior de las conversaciones.

Además, Teherán reafirma en el borrador su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear.

SANCIONES, COMPENSACIONES Y FUTURAS NEGOCIACIONES

El presidente estadounidense Donald Trump ha fijado como prioridad que Irán vuelva a garantizar el carácter pacífico de su programa nuclear.

Sin embargo, Teherán incorporó nuevas condiciones vinculadas a su sector energético. Antes del inicio de las negociaciones finales previstas para agosto, exige que Washington suspenda las sanciones sobre el petróleo iraní, los productos petroquímicos y sus derivados.

Durante los 60 días posteriores a la firma del memorándum, Irán también pretende negociar la situación de todos sus activos congelados y discutir posibles compensaciones por los daños ocasionados durante los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Según el borrador divulgado por Mehr, Teherán ya ha planteado reparaciones por un monto cercano a 260.000 millones de euros, una solicitud sobre la cual Washington aún no ha emitido una respuesta oficial.

PERSISTEN LAS DUDAS DE TEHERÁN

Pese al avance de las conversaciones, las autoridades iraníes han insistido en que mantienen profundas reservas respecto de Estados Unidos, su capacidad para influir sobre Israel y la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques durante el proceso negociador.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, cuestionó duramente la postura estadounidense.

"Mientras hablan de diplomacia y negociaciones, recurren a la fuerza y a acciones ilegales y criminales", lamentó durante una entrevista televisada.

El vocero aseguró además que los elementos centrales del memorándum están prácticamente definidos, aunque advirtió que las contradicciones de Washington continúan dificultando las conversaciones.

"Las posturas contradictorias de Estados Unidos siempre han generado turbulencias y perturbaciones" en estas negociaciones, sostuvo.

Finalmente, Baqaei insistió en que el gobierno iraní seguirá priorizando sus intereses nacionales.

"Independientemente de la retórica, las amenazas y las afirmaciones de la otra parte, estamos centrados en salvaguardar los intereses de la nación iraní", afirmó.

Asimismo, llamó a la cautela frente a las versiones sobre una inminente firma del acuerdo.

"Cuando lleguemos a la conclusión de que nuestros intereses están a salvo, lo anunciaremos con total transparencia", zanjó.

Las negociaciones continúan y, según fuentes cercanas al proceso citadas por Bloomberg, la firma del memorándum podría concretarse este domingo en Ginebra, Suiza, mientras que la eventual reapertura del estrecho de Ormuz podría abordarse durante la próxima cumbre del G7, que se celebrará entre el 15 y el 17 de junio en Francia.

PURANOTICIA