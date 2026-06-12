Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos del acuerdo con EE.UU.: "Son personas muy deshonestas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de lanzar una versión de los términos del acuerdo con Estados Unidos que no se corresponden con la realidad.

"No tienen nada que ver con los términos acordados por escrito", dijo sobre los puntos que aparecieron en los medios estatales iraníes.

"Lo que han dicho, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. ¡Increíble!", señaló en su plataforma de redes sociales.

La agencia Mehr publicó este viernes la versión iraní de los 14 puntos de los que consta ahora mismo el borrador de este documento, concebido de momento como un marco sobre el que profundizar hacia un acuerdo final.

En él, Teherán supedita cualquier acuerdo a la liberación de sus activos congelados, garantías de que Israel no atacará Líbano y posponer hasta 60 días después del acuerdo cualquier conversación sobre su programa nuclear, así como el estatus del estrecho de Ormuz, entre otros aspectos.

Por otro lado, Trump también se refirió a los ataques con drones que las fuerzas iraníes habrían lanzado contra embarcaciones indias, que salían del estrecho de Ormuz. "Es totalmente inaceptable", declaró, destacando, no obstante, que fueron repelidos.

Sin embargo, Teherán ya denunció un ataque del Ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán que, como confirmó también el Gobierno de India, mató a tres marineros.

Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró en sus redes sociales que "el memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca", por lo que pidió que mientras se ultiman los detalles los medios se abstengan de difundir "especulaciones sobre su contenido", y ha reiterado que Teherán compartirá "todos los detalles a su debido tiempo".

(Imagen: Getty Images)

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