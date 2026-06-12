Primer ministro de Pakistán confirma un "texto definitivo" de acuerdo de paz entre Irán y EE.UU.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, denunció este viernes una "campaña de desinformación" contra las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y además, confirmó la existencia de un "texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz" entre los dos países.

"En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz", indicó en sus redes sociales, donde hizo eco de las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que "la paz nunca ha estado tan cerca como ahora".

"Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está trabajando ahora en estrecha colaboración con ambas partes para concretar los próximos pasos", agregó el jefe del Ejecutivo paquistaní en un escueto mensaje.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

Irán se limitó a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas -con mediación de Pakistán- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.

(Imagen: Handout por Gobierno de Pakistán)

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