Vicepresidente JD Vance adelanta que EE.UU. e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo para extender el alto el fuego

Tanto Irán como EE.UU. se han acusado mutuamente de violar el frágil alto el fuego en los últimos días.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

El miércoles, los medios estatales iraníes filtraron fragmentos de lo que describieron como un borrador no oficial de un memorando de entendimiento de 14 puntos.

Este incluye el levantamiento del bloqueo naval de Washington a los puertos iraníes, la retirada de las fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán y el restablecimiento del tráfico no militar a través del estrecho de Ormuz, con Teherán y Omán a cargo de la gestión y el enrutamiento de los buques.

La Casa Blanca calificó el supuesto borrador del MOU de "invento completo".

Una quinta parte del gas natural licuado y el petróleo del mundo transitan normalmente por este canal de navegación, y su cierre ha afectado al comercio mundial de combustibles.

Ambas partes indicaron que se habían logrado avances hacia un acuerdo a finales de la semana pasada, lo que generó especulaciones sobre la inminencia de un anuncio.

Desde que entró en vigor el alto el fuego inicial entre EE.UU. e Irán el 8 de abril, Trump ha sugerido repetidamente que ambas partes están cerca de un acuerdo y que las negociaciones avanzan, solo para ver frustradas sus esperanzas de una solución negociada al conflicto.

Las conversaciones que tuvieron lugar en Islamabad pocos días después, por ejemplo, concluyeron sin ningún acuerdo sustancial.

En casi todos los casos, incluso el miércoles pasado, Trump y otros funcionarios alertaron que la "opción B", el regreso a las operaciones de combate, sigue sobre la mesa.

La semana pasada, Trump le dijo a la prensa que estuvo a una hora de ordenar nuevos ataques contra Irán, pero que finalmente se abstuvo a petición de los aliados de EE.UU.

En una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo que las conversaciones avanzaban, pero insistió en que la propuesta iraní "aún no estaba lista" y que quedaba trabajo por hacer.