Delcy Rodríguez pide que migrantes venezolanos regresen: "El país los necesita"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos que residen en el extranjero para que regresen al país, afirmando que “es hora de que regresen a su patria” y puedan ser “reconocidos”.

La mandataria sostuvo que los venezolanos que emigraron han sido “duramente golpeados por la xenofobia” y “privados de sus Derechos Humanos esenciales”, por lo que instó a su retorno. “Es hora de que regresen. El país los necesita”, afirmó.

Rodríguez aseguró además que muchos migrantes venezolanos han sido víctimas de ataques y precariedad laboral en los países de acogida, y reivindicó el carácter histórico de Venezuela como una nación receptora de migrantes.

“Hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen”, señaló, según informó la cadena de televisión Globovisión.

Venezuela mantiene desde hace años el plan Vuelta a la Patria, mediante el cual miles de ciudadanos han retornado al país, muchos de ellos después de haber sido deportados desde Estados Unidos hacia terceros países.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y mejores condiciones de vida. De ellas, alrededor de 6,7 millones han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe.

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