Rumania expulsa a cónsul ruso y cierra consulado tras caída de un dron en zona residencial

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, ordenó la expulsión del cónsul ruso en la ciudad de Constanza y el cierre del Consulado de Rusia en esa localidad del mar Negro, luego de que un dron impactara durante la madrugada contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, dejando dos personas heridas.

En un discurso dirigido a la nación tras encabezar una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de Rumania, Dan atribuyó a Rusia “la responsabilidad total de este incidente”.

“Ante esta situación, el cónsul general de la Federación Rusa en Constanza ha sido declarado persona non grata y el consulado general de la Federación Rusa en Constanza cerrará sus puertas”, afirmó el mandatario rumano.

Asimismo, el presidente agradeció a los aliados europeos de su país y a Estados Unidos “su solidaridad, manifestada tanto individualmente como a través de formatos multilaterales, tanto en la UE como en la OTAN”.

Previo a la reunión de emergencia, Dan sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar lo que calificó como “el incidente de seguridad más grave en territorio rumano” desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La respuesta de Moscú no tardó en llegar. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, advirtió que la reacción del Kremlin “no se hará esperar”, según declaró brevemente a la agencia estatal TASS tras conocerse el cierre del consulado en Constanza.

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