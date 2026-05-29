Irán desafía las exigencias "excesivas" de EE.UU. en la antesala de la decisión final de Trump

Las autoridades iraníes aseguraron este viernes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel dependerá de que Washington abandone sus demandas “excesivas”, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, prepara una “decisión final” respecto del conflicto.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo que “alcanzar un pacto depende del cese de esa actitud por parte de Estados Unidos”, tras mantener una conversación telefónica con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi.

Las declaraciones se producen luego de que Trump amenazara el jueves con “destruir” Irán si el país “no se comporta”.

Araqchi insistió además en que resulta fundamental que Estados Unidos abandone sus “cambiantes y contradictorias posturas”, y reafirmó que Teherán “seguirá defendiendo con firmeza sus derechos e intereses legítimos”, según recogió la agencia de noticias Jabar.

El canciller iraní aprovechó también la instancia para destacar el rol desempeñado por Omán desde el inicio de la crisis, especialmente en su calidad de mediador y por su postura en favor de “la paz y la estabilidad regionales”.

“Esta postura, por supuesto, se ha topado con el incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus promesas”, afirmó.

Asimismo, expresó la “solidaridad” de Irán con Omán frente a “cualquier amenaza” de parte de Estados Unidos.

“Hemos abordado la situación en el estrecho de Ormuz y el futuro de la zona dentro de lo que marca el Derecho Internacional”, explicó Araqchi, antes de recalcar que Teherán “da la bienvenida a las consultas con todos los países vecinos”.

Poco antes, Trump anunció que sostendrá una reunión con su equipo en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para adoptar una respuesta “final” sobre el conflicto.

Estados Unidos confirmó el jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El documento contemplaría además el inicio de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque, según Teherán, el acuerdo todavía no estaría completamente finalizado.

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