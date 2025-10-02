Veteranas del Ejército de EE.UU. responden al secretario de Defensa: "Ninguna pidió jamás un trato especial"

Hegseth le dijo a los generales presentes en una inusual reunión en la base militar de Quantico, en el estado de Virginia, que les había enviado un correo electrónico con 10 directivas que incluían "el estándar masculino" .

Esto causó molestias entre mujeres veteranas de las fuerzas estadounidenses.

"Estoy cansada de las mentiras de Pete Hegseth sobre las mujeres en el ejército y sus estándares" , dijo la ex piloto de guerra Amy McGarth en un video en Instagram.

"Siempre ha habido un solo estándar para ese trabajo. No existe un estándar masculino o femenino para pilotear un avión ", añadió.

Cardnell también afirmó que el género o la edad no eran parte de los requerimientos observados para los roles de combate.

Ella señaló que los estándares difieren según la unidad a la que se va a pertenecer, si se trata de operaciones especiales, infantería, equipos blindados o paracaidismo.

Pero todos los postulantes que se inscriben en estos programas deben pasar el mismo test.

"Estos estándares no han hecho distinción de género y siempre han tenido los mayores niveles de exigencia. Y es cierto que no todas las mujeres lo logran, pero tampoco todos los hombres lo logran ", anota.

Ahora, esto no es lo mismo para los exámenes físicos anuales que deben cumplir los soldados, oficiales y suboficiales, que incluyen ejercicios de rutina como las llamadas "lagartijas" .

En esas pruebas, los estándares y puntajes difieren basados en edad o género y, además, cambian de acuerdo a cada unidad.

Para Cardnell, no queda claro si Hegseth va a cambiar de forma drástica la forma en que se evalúa al personal militar.

La BBC le preguntó al Pentágono sobre cuáles eran los planes del secretario.

En su discurso Hegseth acotó que: "En cualquier lugar donde se hayan alterado los estándares físicos establecidos, especialmente desde 2015, cuando se cambiaron los estándares de armas de combate para garantizar que las mujeres pudieran calificar, se debe restablecer el estándar original".

Al parecer el funcionario alude a la directiva de 2015 del entonces secretario de Defensa Ash Carter, quien ordenó que todos los trabajos militares se debían abrir a mujeres y a todas las personas, sin importar su género, que cumplieran con los estándares exigidos.

"Cuando se trata de cualquier trabajo que requiere fuerza física para combatir, esos estándares deben ser altos y sin influencia del género. Si las mujeres lo pueden hacer, excelente. Si no, pues es lo que hay", señaló el actual secretario de Defensa.

Hegseth añadió que estaba cambiando los requerimientos a través de las Fuerzas Armadas para "arreglar años de decadencia".

Y concluyó que "durante años se han promovido a muchos líderes uniformados por las razones equivocadas", como la raza, el género y "los llamados primeros históricos".

"ÉL NO ESTÁ CALIFICADO"

La senadora Tammy Duckworth, veterana del Ejército que resultó gravemente herida mientras servía como piloto de combate en Irak, le explicó a la BBC tras el encuentro con los generales: "Para alguien que no está calificado para su propio trabajo, es bastante discriminatorio hablar de mujeres que sí lo están".

Y añadió que ese tipo de comentarios podrían perjudicar el reclutamiento.

A las mujeres del Ejército estadounidense se les permitió por primera vez pilotear aviones de combate en la Armada y la Fuerza Aérea en 1993, aunque estaban excluidas del combate terrestre.

Esto cambió en 2013, cuando se levantó la Política de Exclusión de Combate, y para 2016 los roles de combate quedaron abiertos a todos.

Debido a que la inclusión de las mujeres en todos los rangos es reciente, muchas se encuentran aún en la mitad de sus carreras, según Cardnell.

"Se necesita tiempo para ver a esas mujeres romper ese techo de bronce, y no hemos tenido la oportunidad de verlo todavía", afirmó.

Ahora, a las mujeres que son parte de las fuerzas estadounidenses, tanto en activo como veteranas, les preocupa que Hegseth esté construyendo una cultura militar donde se verán discriminadas e impedidas de avanzar, afirmó.