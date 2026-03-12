Quiénes eran los dos asistentes clave de Jeffrey Epstein y por qué aún controlan su dinero y sus secretos

Aunque no son nombres conocidos, ambos tienen ahora el control sobre la compensación adeudada a las sobrevivientes y los secretos contenidos en los documentos que aún conserva el patrimonio de Epstein, los cuales, bajo solicitud, fueron entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Como parte de su investigación sobre la red de Epstein, el comité del Congreso citó a ambos a declarar. Kahn compareció este miércoles 11 de marzo, mientras que Indyke lo hará el jueves 19 de marzo .

Epstein nombró a Indyke y Kahn como coalbaceas en agosto de 2019 , tan solo dos días antes de morir en prisión a la espera de juicio por tráfico sexual de menores.

Revisó su testamento para transferir todo su patrimonio a un fideicomiso que lleva el nombre de su año de nacimiento, el cual administrarían el abogado y el contador .

En su función de coalbaceas, Indyke y Kahn acordaron indemnizaciones a las sobrevivientes e incluyeron condiciones que impedían a quienes aceptaran los fondos emprender acciones legales contra ellos personalmente . Otras demandas siguen pendientes.

Como beneficiarios del fideicomiso, los dos hombres también podrían recibir decenas de millones de dólares cada uno de lo que quede tras la resolución de las demandas.

El valor del patrimonio de Epstein sigue siendo incierto. Se estimaba en aproximadamente US$635 millones al momento de su muerte , según Edwards Henderson, un bufete de abogados que representa a muchas de las sobrevivientes.

Una de las mujeres abusadas por Epstein, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que Indyke y Kahn tienen preguntas que responder sobre lo que sabían de la "empresa" de Epstein .

"Jeffrey era solo un ser humano. Era imposible que hubiera podido seguir el ritmo de todo esto solo ", declaró.

"Siempre decimos: hay que seguirle la pista al dinero, ¿no? Si se sigue la pista al dinero, se puede entender mucho sobre cómo funcionaba esta operación ".

Los documentos judiciales afirman que tanto Indyke como Kahn, o a menudo ambos, " tenían autoridad para firmar prácticamente todas las cuentas de Epstein ", lo que significaba que estaban autorizados para realizar transacciones.

También ayudaron a dirigir varias corporaciones de Epstein, algunas de las cuales, según se alega en los documentos judiciales, existían únicamente para su operación de tráfico sexual.

El abogado de Kahn nos dijo que "no hay fundamento para tales afirmaciones" y que los negocios de Epstein no operaban para encubrir sus actividades; "prácticamente todas ellas eran entidades que declaraban impuestos cuya propiedad nunca se ocultó".

Ambos hombres presuntamente recibieron millones en honorarios y préstamos de Epstein, saldaron cuentas con las sobrevivientes e incluso facilitaron matrimonios forzados de mujeres víctimas de trata desde el extranjero para permitirles permanecer en Estados Unidos, según documentos presentados ante el tribunal.

Una demanda alega que nadie, excepto Ghislaine Maxwell —exmiembro de la alta sociedad británica y ahora cómplice convicta de Epstein—, fue "tan esencial y central para la operación de Epstein" como Indyke y Khan.

El congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, le dijo a la BBC que "podrían ser dos de las personas más indicadas con quien hablar" para obtener información sobre cómo Epstein manejaba sus asuntos.

"Ciertamente, las víctimas los han mencionado como personas que tenían conocimiento de algunos de los delitos de Jeffrey Epstein, no solo transacciones financieras, sino incluso tráfico sexual", afirmó.

Indyke y Kahn niegan cualquier irregularidad en sus interacciones con Epstein y no enfrentan cargos penales.

"Ningún juez de ningún tribunal ha determinado jamás que el sr. Indyke o el sr. Kahn hayan cometido delito alguno", declaró a la BBC Daniel Weiner, abogado de Indyke.

"Ni una sola mujer ha acusado jamás a ninguno de los dos hombres de cometer o presenciar abusos sexuales, ni ha afirmado en ningún momento haberles informado de alguna acusación de abuso del sr. Epstein", añadió.

La mujer abusada por Epstein nos dijo que las comparecencias de los hombres ante el Comité han sido bien recibidas porque las sobrevivientes llevaban mucho tiempo denunciando su comportamiento.

"Tienen que responder por todo esto. Solo espero que estas personas hablen y no se limiten a invocar la Quinta Enmienda y quedarse callados, porque con eso no se gana nada", declaró.

Además de sus testimonios como albaceas testamentarios de la herencia de Epstein, Indyke y Kahn han proporcionado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes "miles de páginas de documentos, fotografías y otros materiales" en respuesta a citaciones, según el abogado de Indyke.

Sin embargo, algunos artículos, como el libro de mensajes de cumpleaños de Epstein, llegaron con tachaduras realizadas previamente por los propios albaceas, que, según el equipo legal de Indyke y Kahn, se realizaron para proteger la identidad de las víctimas.

LOS HOMBRES DEL DINERO

Kahn no solo era el contador de Epstein. Según la documentación de la empresa, tenía una actividad secundaria sorprendente como gerente de una empresa de diseño con sede en Nueva York durante la década de 2010.

Sin embargo, los documentos presentados ante el tribunal alegan que la empresa formaba parte de una red de compañías utilizadas por Epstein para canalizar dinero a las víctimas y a las personas que reclutaban mujeres para ser abusadas.

Estos detalles se descubrieron en documentos mal redactados de un caso judicial presentado por las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI) contra el patrimonio de Epstein y sus albaceas, Indyke y Kahn, por "trata de personas y fraude financiero".

El caso se resolvió en 2022, cuando el patrimonio acordó pagar más de US$105 millones en efectivo y la mitad de las ganancias de la venta de una de las islas privadas de Epstein.