La isla de Jark: El estratégico lugar en Irán que Israel y EE.UU. no han querido bombardear

Desde los tiempos del imperio persa, hace más de 2.000 años, esta pequeña isla ha tenido un papel estratégico dentro del Golfo .

Durante algún tiempo, debido a que posee nacimientos de agua, se convirtió en un puerto importante para el intercambio comercial de alimentos y otros productos en la región .

Estuvo bajo el dominio portugués y neerlandés en los siglos XVI y XVII, cuando se fortaleció su nombre como puerto de intercambio comercial impulsado por la dirección de Países Bajos.

En el siglo XX fue sede de una prisión de máxima seguridad y fue allí donde se descubrió una de sus principales ventajas: cercana a la costa iraní, la isla tiene aguas profundas perfectas para la navegación de buques petroleros , a diferencia de las aguas de la costa.

Entonces, en la década de 1950, durante el reinado del sha Mohammad Reza Pahleví comenzó la construcción de un centro de almacenamiento y distribución de hidrocarburos , que pronto se convirtió en el principal punto de exportación del país.

De hecho, parte de la infraestructura de la isla fue propiedad de empresas estadounidenses, que funcionaron allí hasta la revolución islámica del 79.

De acuerdo a los reportes del Ministerio de Hidrocarburos de Irán, las instalaciones dentro de la isla de Jark actúan como parte fundamental de la industria nacional.

La terminal recibe petróleo crudo de los tres principales yacimientos marinos de Irán -Aboozar, Forouzan y Dorood- que son transportados a través de una compleja red de tuberías y ductos submarinos. En la isla, el crudo es procesado para ser exportado.

Se estima que por esta terminal circulan unos 1,3 millones de barriles de petróleo por día. Y cuenta con un almacenamiento de 18 millones de barriles.

Debido a su importancia en el mercado energético, no ha sido declarado objetivo militar durante las incursiones tanto de EE.UU. como de Israel. Aunque sí fue blanco de ataques durante el conflicto con Irak en los años 80.

PUNTO ESTRATÉGICO

Desde su creación como terminal de exportación de hidrocarburos, Jark se convirtió en un punto estratégico para Teherán, que continúa siendo importante en medio del conflicto con Israel y EE.UU.

"Hay algo que en este momento parece tener claro EE.UU. y es que no puede sacar del mercado al petróleo iraní o causar un daño irreversible en su infraestructura", dice Quilliam.

El analista señala que actualmente el precio del barril ronda los US$120 y un potencial ataque a la isla de Jark podría dispararlo a cerca de US$150.

"Y no sería un precio que luego vaya a bajar pronto", anota el experto.

Pero lo cierto es que no es una idea que se haya descartado.

El diario británico The Guardian informó que asesores del Pentágono habían sugerido no atacar la isla, sino tomarla con un objetivo claro: "Si no pueden vender el petróleo, (Irán) no tiene cómo financiar el régimen", indicó uno de los asesores.