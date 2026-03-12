EE.UU. confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford sufrió un incendio: dos marines resultaron heridos

El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos informó este jueves de un incendio en el portaaviones más poderoso del mundo, el USS Gerald R. Ford, en un episodio "no relacionado con combates".

"El 'USS Gerald R. Ford' experimentó un incendio que se originó en las áreas principales de lavandería del buque. La causa del incendio no está relacionada con combates y ya se encuentra contenido", confirmó la Quinta Flota de Estados Unidos sobre el portaaviones actualmente desplegado en el mar Rojo para dar apoyo a la operación estadounidense en Irán.

En sentido, la Marina estadounidense dio a conocer de que no se han producido "daños en el sistema de propulsión del barco" por lo que el portaaviones permanece "totalmente operativo".

El incendio deja al menos dos marines heridos. "Están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable", añadió el Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos.

